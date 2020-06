Credito: Sabatini (Abi), bene decisione Eba di prolungare al 30 settembre flessibilità regolamentari moratorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Associazione bancaria italia Giovanni Sabatini, in relazione alla decisione dell'Autorità bancaria europea di prolungare al 30 settembre le flessibilità regolamentari connesse con le moratorie, dichiara in una nota: "Esprimiamo particolare apprezzamento per questa decisione dell'Eba, fortemente auspicata, che permette di accompagnare ulteriormente con maggiore flessibilità le imprese e le famiglie in una fase ancora di difficoltà ma in cui si devono definire le basi per la ripresa. La decisione - continua la nota - permette di rafforzare il ruolo delle moratorie, uno strumento che sta avendo importanti e positivi riflessi per le imprese e le famiglie. Le molto ampie adesioni - conclude Sabatini - ne stanno dimostrando l'importanza e la validità". (Com)