Stati Generali: Franceschini, cultura e turismo centrali e strategici per rilancio Paese (2)

- Franceschini ha aggiunto: "Attraversando questa crisi, il Paese ha preso piena consapevolezza di quanto siano importanti per l'Italia la cultura e il turismo. Lo si è capito bene quando si è compreso cosa vogliono dire le nostre vite senza l'offerta culturale, senza teatri, cinema, concerti, musica e lo si è capito ora ritrovando le nostre città senza turisti. Fino a pochi mesi fa il problema era gestire la crescita impetuosa del settore del turismo, al punto di ipotizzare misure di emergenza per fronteggiare il sovraffollamento. Mentre in altri centri - ha segnalato il titolare del Mibact - la vita dei residenti ha ripopolato i quartieri, oggi le città d'arte sono vuote. In questo contesto non lavorano tutte le attività fondate sulla presenza turistica. Ciò rende evidente l'importanza economica di questi due settori, che insieme fanno il 20 per cento del Prodotto interno lordo. Questo permette di rivendicare centralità nelle misure da prendere e nelle strategie del Paese". (Rin)