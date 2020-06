Israele: Bolton, Netanyahu era "dubbioso" sul ruolo affidato a Kushner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, era dubbioso sul fatto che il genero di Donald Trump, Jared Kushner, fosse effettivamente in grado di portare a compimento il piano di pace in Medio Oriente sponsorizzato dalla Casa Bianca. Lo ha scritto l'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, nel suo nuovo libro “The Room Where It Happened”, secondo quanto riferiscono i quotidiani israeliani “Haartz” e “Jerusalem Post”. Netanyahu "era dubbioso sull’assegnazione del compito di porre fine al conflitto israelo-palestinese a Kushner, la cui famiglia era conosciuta da Netanyahu da molti anni", ha scritto Bolton. Il premier israeliano “è stato sufficientemente politico per non opporsi pubblicamente all’idea, ma come quasi tutti si è chiesto perché Kushner fosse convinto di avere successo laddove personaggi del calibro di Kissinger avevano fallito". Jared Kushner, marito della figlia di Trump, Ivanka, ha svolto un ruolo chiave nella stesura del piano "Peace to Prosperity" della Casa Bianca per risolvere il conflitto israelo-palestinese, presentato a Washington alla fine di gennaio. In seguito alla pubblicazione delle parole di Bolton, anticipate tra gli altri dall'emittente statunitense “Cnn” e dal quotidiano “Wall Street Journal”, l'ufficio del primo ministro israeliano ha dichiarato di avere "ha piena fiducia nelle capacità di Jared Kushner" respingendo qualsiasi affermazione contraria. "Kushner ha contribuito notevolmente alla promozione della pace in Medio Oriente", ha spiegato l'ufficio di Netanyahu.(Res)