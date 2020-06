Fase 3: Assolombarda presenta libro "Italia 2030", una guida per il rilancio del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saggio "Italia 2030" è il risultato di un lavoro corale a cui hanno partecipato undici figure del mondo dell'economia, della società, della ricerca e dell'accademia, tra cui gli economisti Pierpaolo Benigno, Agar Brugiavini, Carlo Carraro, Massimo Egidi e Carlo Trigilia, il giurista Marcello Clarich, Ilvo Diamanti, il professor Gabriele Pasqui del Politecnico di Milano, il presidente di Telecom Salvatore Rossi ed Enzo Rullani, fellow della VIU-Venice International University. Tra i grandi filoni tematici trattati nel libro, si parla delle conseguenze strutturali della pandemia da Covid-19, che rendono fondamentale definire una rigorosa strategia di politica fiscale, industriale e sociale, che fissi una scansione temporale delle priorità e che si traduca in una ripartizione efficiente ed efficace delle scarse risorse pubbliche. Emerge quindi l'urgenza di una profonda riforma degli assetti istituzionali e burocratico-amministrativi, oltre alla necessità di disporre di una strategia sul futuro del Paese e di dotarsi degli strumenti (anche) istituzionali per realizzarla. In questa direzione, risulta prioritario ripristinare una forma di democrazia negoziale che ridia spazio a partiti politici e a istituzioni e corpi intermedi in grado di cogliere le trasformazioni in atto, di valutarne le possibili conseguenze economico-sociali e di definire strategie che tutelino gli interessi delle varie componenti della comunità. (segue) (Rem)