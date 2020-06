Fase 3: Assolombarda presenta libro "Italia 2030", una guida per il rilancio del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo un paese fermo. Cresciamo meno di tutto il resto dei altri paesi europei. Siamo un paese che investe pochissimo sulla ricerca, sulla formazione, sulla scuola, sull'università. Siamo in coda tra i paesi Europei per numero di laureati e moltissimi dei nostri ragazzi vanno via. Abbiamo una pubblica amministrazione che funziona poco e male, anche perché abbiamo delle leggi scritte male, che paralizzano il paese. Le imprese si muovono come possono, ma in un contesto che non è adeguato", ha detto il vicepresidente di Assolombarda con delega ad Affari istituzionali, organizzazione, cultura e legalità Antonio Calabrò, spiegando che il libro accanto all'analisi dei problemi, elenca "una lunga fila di indicazioni su cosa fare e come fare e su che riforme avviare. C'è un pragmatismo che è lo stile culturale delle imprese e c'è l'idea che bisogna avere contemporaneamente l'attitudine alla concretezza e lo sguardo lungo". Filo rosso è il concetto di "democrazia negoziale", che - ha spiegato Calabrò - "vuol dire che il governo, le forze politiche e le parti sociali discutono nel merito dei singoli problemi e poi il governo si assume la responsabilità di fare delle scelte dopo che si è confrontato". (segue) (Rem)