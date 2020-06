Conferenza Stato-Regioni: ecco il resoconto della riunione odierna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questo pomeriggio la Conferenza Stato-Regioni presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Presenti presso la sede del dipartimento Affari regionali il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini; gli altri presidenti di Regione, sottosegretari e viceministri competenti dei provvedimenti all'ordine del giorno si sono collegati in videoconferenza. La Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l’accordo sulla determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2020/2021 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie e sulla ripartizione dei finanziamenti sulla nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. È stata raggiunta l’intesa sull'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sui criteri di ripartizione dei fondi per il sistema trapiantologico, sulla procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore del festival, cori e bande, sullo schema di decreto ministeriale recante modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica, sulla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni e sui nuovi criteri del riparto del Fis (Fondo integrativo statale), sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole sullo sviluppo dell’imprenditoria femminile, sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole relativamente ai termini di presentazione della domanda di pagamento dei regimi e dei sostegni per l’anno 2020, sulla modifica del decreto circa contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, sulle modifiche al decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali numero 3893, del 4 aprile 2019, sulla la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e rimodulazione del Pns (Programma nazionale di sostegno) relativa all’annualità 2020. È stato espresso - continua ancora la nota del dicastero per gli Affari regionali e le Autonomie - parere favorevole sulla richiesta del riconoscimento del carattere scientifico dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, sulla proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione dei fondi da destinarsi per rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti, per il sistema di qualità per i servizi trasfusionali. È stata diffusa, infine, un’informativa sulle disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole. (Com)