Egitto: Al Sisi riceve capo dell’intelligence Kamel, focus sulla Libia

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah Al Sisi, ha esaminato gli attuali sviluppi della crisi in Libia durante un incontro con il capo del servizio d'intelligence, generale Abbas Kamel. Secondo il sito web “Daily News Egypt”, durante l’incontro Al Sisi si è informato sul rimpatrio dei lavori lavoratori egiziani arrestati in Libia, sottolineando la necessità di intraprendere tutte le misure necessarie per preservare la sicurezza e la vita dei concittadini all’estero. Il portavoce presidenziale, Bassam Radi, ha evidenziato che i colloqui sulla crisi libica giungono dopo la recente Dichiarazione del Cairo. Quest’ultima iniziativa, tesa a raggiungere un cessate un fuoco e trovare una soluzione politica in Libia, è stata respinta dal Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, appoggiato dalla Turchia. Al Sisi e Kamel hanno anche rivisto gli ultimi sviluppi della situazione della sicurezza in particolare per quanto riguarda la lotta al terrorismo e all'ideologia estremista. Il presidente ha ordinato alle autorità interessate "di compiere ogni sforzo per mantenere la sicurezza dei cittadini, la stabilità della comunità in tutto l'Egitto e fornire un ambiente adeguato per lo sviluppo e il progresso economico", ha concluso Radi. I 23 egiziani che sono stati arrestati da una milizia nella città di Tarhuna, in Libia, sono stati rimpatriati ieri sera dopo che le autorità egiziane, in base alle direttive del presidente Al Sisi, sono riuscite a ottenerne il rilascio. Il gruppo ha raccontato di aver subito violenze e di "essere sfuggiti alla morte" per mano di una milizia di Tarhuna. Uno dei rimpatriati ha detto alla stampa locale: "Non c'era speranza che potessimo tornare e vedere di nuovo i nostri figli. Eravamo nel mezzo di bande armate e siamo scampati alla morte, ma eravamo sicuri che l'Egitto non avrebbe abbandonato i suoi figli".(Cae)