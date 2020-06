Scuola: Lombardi (M5s), Regione Lazio sostenga asili privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fascia di età che va da 0 a tre anni sembra essere quella più trascurata in questa fase di ripartenza. Sebbene siano comprensibili le ragioni di tipo sanitario che hanno portato a questa scelta non possiamo dimenticare il valore educativo dei nidi per l'infanzia, né tantomeno la necessità di socializzazione che hanno i più piccoli, per un pieno ed armonico sviluppo della personalità". Lo ha dichiaratola capogruppo in Regione Lazio del M5s Roberta Lombardi al termine della commissione Pari opportunità nel corso della quale si è discusso della ripresa delle prestazioni educative per i bambini da 0 a tre anni. "Per questo motivo - ha proseguito Lombardi - ho chiesto che la commissione Pari opportunità ascoltasse, nella seduta odierna, i rappresentanti dei nidi privati che svolgono una funzione sociale preziosa, a fronte della carenza di strutture pubbliche o private-convenzionate. La graduale riapertura delle attività non può e non deve escludere queste strutture che oltre a dare lavoro a migliaia di persone, svolgono un vero e proprio servizio pubblico di supporto alla genitorialità e soprattutto alle donne, nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Sebbene ci siano norme sovraordinate dalle quali dipendere - conclude la consigliere del M5s - mi auguro che la Regione Lazio faccia uno sforzo ulteriore volto a garantire il diritto alla socialità dei nostri bambini, la tutela degli educatori e delle educatrici e il sostegno delle famiglie che, con il ritorno ai consueti ritmi di lavoro hanno più che mai bisogno dei nidi per l'infanzia per una serena gestione del quotidiano". (Com)