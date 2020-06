Aerospazio: videoispezioni con i droni, sicurezza e sostenibilità rafforzate per diversi tipi di intervento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza, affidabilità, economicità e responsabilità dal punto di vista ambientale: queste le caratteristiche e gli obiettivi di Enel Green Power nell’utilizzo dei droni per le videoispezioni, secondo quanto affermato dal suo senior innovation officer, Giuseppe Leotta. Il rappresentante di Enel Green Power ha spiegato che i droni si sono rilevati ampiamente utilizzabili per le ispezioni legate alla manutenzione degli impianti, mentre il discorso è diverso per quanto riguarda la costruzione. Riguardo le centrali termiche, ha detto Leotta, alcuni potenziali rischi sono stati superati utilizzando dei paracaduti sui droni per evitare che questi possano andare ad impattare sulla centrale o per evitare una chiusura che determinerebbe cali nella produzione. Marco Barberin, amministratore delegato di Italdron Air Service, ha evidenziato l'importanza dell'aspetto della sicurezza affermando che "la formazione dei piloti rimane un elemento imprescindibile"; mentre Donato Marcantonio, business development manager della società Image S, ha illustrato il contributo offerto dalle camere iperspettrali che permettono di condurre ispezioni “con sensori basati su vari range di lunghezza”. (segue) (Pav)