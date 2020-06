Aerospazio: videoispezioni con i droni, sicurezza e sostenibilità rafforzate per diversi tipi di intervento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli interventi nel webinar odierno, quello di Onofrio Lorusso, funzionario della Direzione centrale emergenza dei Vigili del fuoco. Secondo quanto affermato, i droni sono ormai un elemento centrale per l’attività dei Vigili del fuoco in quanto limitano l’esposizione al rischio, hanno un limitato costo di acquisto e di esercizio rispetto ai mezzi tradizionali e rendono più efficiente ed efficace l’intervento operativo. Lorusso ha fornito alcuni esempi concreti dell’uso dei droni per le videoispezioni: prima degli interventi sul campanile di Amatrice colpito dal terremoto del 2016 - ha osservato - le ispezioni non sarebbero mai state possibili con un mezzo tradizionale ed anche sul Ponte Morandi di Genova solo attraverso l’Apr (aeromobile a pilotaggio remoto) è stato possibile ispezionare la situazione sulla parte del viadotto rimasto in piedi. In tutti gli “scenari particolari”, secondo Lorusso, l’intervento dell’Apr consente di ispezionare in maniera più approfondita rispetto all’utilizzo dei mezzi tradizionali o, nelle aree interdette all’accesso, assicura una maggiore sicurezza delle operazioni. (segue) (Pav)