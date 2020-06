Aerospazio: videoispezioni con i droni, sicurezza e sostenibilità rafforzate per diversi tipi di intervento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Zini, responsabile del centro regionale di Earth observation di Arpa Lombardia, ha sottolineato l’importanza dell’uso dei droni per contribuire ad una “gestione sostenibile dei rifiuti” per individuare delle “situazioni critiche” negli impianti di trattamento dei rifiuti da sottoporre eventualmente a controlli. Non esiste solo il trattamento dei rifiuti autorizzato, ha osservato Zini, secondo cui c’è un “mondo parallelo” per cui è importante anche il rilevamento di discariche abusive e quant’altro. Per il contrasto delle problematiche, sia legate agli impianti autorizzati che non, la regione Lombardia ha avviato nel 2019 il progetto triennale Savager che si basa anche sull’importante contributo dei droni grazie alla “rapidità dei rilievi” permessa da tali mezzi. Cornelia Di Finizio, responsabile dell’ufficio progettualità innovativa della società BrianzAcque, ha illustrato il progetto Brianza Stream che si avvale dell’uso dei droni per il censimento degli scarichi nei fiumi come il Seveso, allo scopo di monitorare situazioni critiche in grado di causare un forte impatto dal punto di vista ambientale e idraulico. I benefici dell’utilizzo del drone della Powervision Powerray per le ispezioni subacquee sono stati un tema evidenziato nell’intervento di Vittorio Crepaldi, coordinatore del servizio tecnico impianti acquedotto Emilia (Hera). Secondo quanto spiegato, con il drone è stato possibile percepire, nella centrale di potabilizzazione di Ferrara, la presenza di microgranuli altrimenti difficilmente rilevabili ad occhio nudo. (Pav)