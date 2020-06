Nord Macedonia: caso "Racket", emesse le condanne per "Boki 13" e il procuratore Janeva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Skopje ha emesso oggi le sentenze di condanna di primo grado nell'ambito del cosiddetto caso "Racket". Secondo quanto riporta la stampa locale, l'imputato Bojan Jovanovski, soprannominato "Boki 13", è stato condannato a 9 anni di reclusione, mentre l'ex capo della Procura speciale, Katica Janeva, è stata condannata a 7 anni di reclusione. La sentenza vede Jovanovski colpevole di corruzione e riciclaggio di denaro, mentre la Janeva è stata condannata per abuso d'ufficio. La sentenza non ha soddisfatto né la pubblica accusa né gli avvocati difensori dei due imputati. Vilma Ruskovska, che ha condotto la pubblica accusa, ha dichiarato che farà ricorso in appello perché si aspettava per Jovanovski una condanna "di oltre dieci anni" e per la Janeva "di 7 o 8 anni". Saso Dukovski, avvocato difensore di Jovanovski, ha definito la condanna "brutale" perché non basata su delle prove. Irena Frhkovska, avvocato difensore della Janeva, si è detta "delusa" dalla sentenza. "Riteniamo che la condanna sia troppo pesante", ha detto ai giornalisti al termine della seduta processuale. (segue) (Seb)