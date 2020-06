Taiwan: due ex assistenti parlamentari arrestati con l'accusa di spionaggio per conto della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ex assistenti dello Yuan legislativo di Taiwan, il parlamento locale, sono stati arrestati oggi e tenuti in isolamento con l'accusa di spionaggio per conto della Cina. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna" i due, identificati come Chen e Lee, insieme a un uomo identificato solo dal cognome Lin, avrebbero tentato di sviluppare una catena di spionaggio a Taiwan per conto del ministero della Sicurezza di Stato cinese tra il 2014 e il 2018. I tre sospetti sono stati anche accusati di aver consegnato informazioni relative al ministero degli Affari esteri, al Consiglio affari continentali, ai media locali ad agenti dell'intelligence cinese. Le autorità hanno fatto irruzione in cinque località nella giornata di ieri, mercoledì 17 giugno, e hanno interrogato i tre sospetti. Oggi i pubblici ministeri hanno presentato una richiesta al tribunale distrettuale di Taipei affinché Chen e Lee vengano tenuti in isolamento per sospette violazioni della legge sulla sicurezza nazionale, mentre Lin è stato rilasciato su cauzione di 3.375 dollari. La richiesta di detenzione è stata approvata dal tribunale sulla base del fatto che Chen e Lee potrebbero distruggere prove. (Cip)