Ue: Gelmini (FI), da vertice Quirinale giusta sollecitazione su tempi per Fondi europei

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera afferma che "dal vertice al Quirinale, alla vigilia del Consiglio europeo, arriva una giusta sollecitazione sui tempi e sui contenuti della proposta italiana per l'utilizzo dei fondi che arriveranno dall'Europa. Il Consiglio europeo di domani - osserva in una nota - rischia di essere una tappa non risolutiva del confronto fra i leader dell'Unione per la predisposizione del bilancio a lungo termine e la creazione del Fondo per la ripresa". Gelmini quindi prosegue: "Non possiamo permetterci che si sommino alle lungaggini del confronto europeo le contraddizioni e le lentezze di una maggioranza ancora incapace di fare sintesi ed impegnata in slalom e passerelle. Imprese e cittadini hanno bisogno di celerità: una qualità difficilmente riscontrabile nell'azione del governo di questi mesi". (Com)