Mediterraneo: Stoltenberg, Nato indagherà su incidente tra navi di Francia e Turchia

- La Nato indagherà sull'incidente avvenuto tra le navi militari di Francia e Turchia nel Mediterraneo nel corso di una esercitazione dell'Alleanza per capire cosa è accaduto. Lo ha detto, nella conferenza stampa dopo la seconda giornata di riunione tra i ministri della Difesa dei paesi della Nato, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "L'incidente nel Mediterraneo è stato affrontato durante la riunione da parte di diversi alleati. Il mio messaggio è che ci siamo assicurati che le autorità militari della Nato indaghino sull'incidente per rendere più chiaro l'accaduto. Penso che sia il modo migliore per affrontare il tema", ha affermato. Parigi ha accusato la Marina militare turca di non aver compiuto una manovra "estremamente aggressiva" ai danni di una nave francese che partecipava a una missione della Nato nel Mediterraneo. La nave francese sarebbe stata oggetto di tre "illuminazioni radar" da parte di altre imbarcazioni turche mentre stava identificando un cargo sospettato di portare armi in Libia. Un gesto che "non può essere l'azione di un alleato nei confronti di una nave della Nato", ha fatto sapere il ministero della Difesa. (segue) (Beb)