Mediterraneo: Stoltenberg, Nato indagherà su incidente tra navi di Francia e Turchia (2)

- Intanto oggi la Turchia ha respinto le accuse della Francia di agire in modo "ostile" nei confronti dei suoi partner Nato. Secondo quanto riporta l’emittente del Qatar “al Jazeera”, un alto funzionario militare turco ha definito "totalmente falsa" l'accusa dei francesi. La fonte ha spiegato che la nave da guerra francese non ha avuto alcun contatto con la nave turca durante l'incidente e ha annunciato che la Turchia sta rispettando i suoi obblighi come alleato Nato. Ieri il ministero degli Esteri francese ha sottolineato in una nota che il principale ostacolo al ripristino della pace e della stabilità in Libia risiede oggi nelle violazioni sistematiche dell'embargo sulla armi delle Nazioni Unite, in particolare da parte della Turchia, a dispetto degli impegni presi a Berlino all'inizio dell'anno. (segue) (Beb)