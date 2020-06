Medio Oriente: la Giordania avverte Israele, “con il piano di annessione sceglie il conflitto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Israele andrà fino in fondo con il piano di annessione di alcune parti della Cisgiordania “ucciderà la soluzione dei due Stati” e “sceglierà la via del conflitto”, causando gravi ripercussioni sulle relazioni con la vicina Giordania. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, a Ramallah per un incontro a sorpresa con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Safadi ha compiuto una rara visita nei Territori palestinesi, giungendo in elicottero dalla Giordania. Secondo quanto riferito dal dicastero degli Esteri giordano su Twitter, Safadi ha consegnato ad Abbas un messaggio scritto dal re di Giordania Abdullah II. Dopo l'incontro, il ministro ha dichiarato che il piano di annessione potrebbe danneggiare le relazioni israelo-giordane e "uccidere la soluzione dei due Stati". “La posizione che ho assunto oggi - ha detto Safadi, citato dal quotidiano israeliano ‘Jerusalem Post’ - riafferma la posizione storica e ferma del Regno, che si basa sul rispetto dei diritti dei nostri fratelli (palestinesi) per la libertà e la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 4 giugno 1967, quale unico modo per raggiungere una pace giusta e globale".Il capo della diplomazia della Giordania ha avvertito che il piano di annessione di Israele avrebbe "conseguenze senza precedenti sul processo di pace, ucciderebbe la soluzione a due Stati, distruggerebbe tutte le basi del processo di pace e priverebbe i popoli della regione del loro diritto a vivere in sicurezza, pace e stabilità”. Prevenire l'annessione, secondo Safadi, significa proteggere la pace: se Israele proseguirà con il suo piano, “significa che ha scelto il conflitto anziché la pace”, assumendosi la responsabilità “di tutte le conseguenze che ne conseguono, non solo per quanto riguarda le relazioni giordano-israeliane, ma anche sugli sforzi dell'intera regione per raggiungere una pace giusta e globale". La visita del capo della diplomazia di Amman giunge dopo il colloquio in videoconferenza tra il sovrano hashemita di Giordania e alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti, durante il quale il sovrano ha sollevato il tema dell’annessione unilaterale annunciata da Israele di parte dei Territori palestinesi. Nel colloquio Abdullah II ha sottolineato che tale atto è “inaccettabile e mina le possibilità di pace e stabilità nella regione". (segue) (Res)