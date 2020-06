Medio Oriente: la Giordania avverte Israele, “con il piano di annessione sceglie il conflitto” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il gruppo palestinese Hamas, al governo nella Striscia di Gaza, ha elogiato “l’onorevole posizione della Giordania” contro il piano di annessione Israele. “Questo pericoloso progetto mira a conquistare più terre palestinesi possibili e parte della Valle del Giordano, costituendo una minaccia esistenziale per il presente e il futuro della Palestina e un serio pericolo per la Giordania”, ha detto Izzat al Risheq, alto funzionario del gruppo islamico palestinese. Quest’ultimo ha inoltre condannato "i tentativi di alcune parti di esercitare pressioni e ricatti politici contro la Giordania per via della sua posizione coraggiosa nei confronti di questo complotto criminale". Al Risheq ha infine invitato Stati e governi arabi e islamici a "unire gli sforzi per respingere il piano di annessione”. (Res)