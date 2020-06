Turismo: Straniero (Pd), no a Piano regionale Lombardia di promozione turistica che non dà risposte alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia ha dato parere negativo al Piano di promozione turistica votato oggi in commissione Attività produttive di Palazzo Pirelli. "Si tratta- commenta il consigliere regionale Raffaele Straniero - di un Piano che non da risposte alla gravissima crisi che ha colpito il settore a seguito della pandemia. La Regione avrebbe dovuto fare la sua parte e stanziare risorse maggiori. Ad oggi sono previsti soltanto 23,9 milioni di euro, di cui 17 milioni di risorse RESR e 6,9 milioni di risorse proprie. Troppo poco. Molte altre Regioni hanno varato misure a fondo perduto per diversi milioni di euro complementari a quelle nazionali e a parziale ristorno delle perdite subite. La Lombardia no". "Con puntuali osservazioni- continua Straniero - abbiamo cercato di migliorare il Piano. Abbiamo proposto un bonus vacanze aggiuntivo a quello nazionale, di destinare risorse alla formazione del personale, di prevedere contributi a fondo perduto per le aziende a parziale ristorno delle perdite, di sostenere il trasporto turistico, in particolare la navigazione dei laghi. Richieste rimaste lettera morta. Davanti a una situazione di emergenza ci saremmo aspettati risposte di emergenza, maggiore coraggio e maggiore progettualità". (Com)