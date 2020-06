Imprese: Generali premiata all’Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali è stata premiata all’Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2020, la competizione che valorizza le più rilevanti innovazioni tecnologiche in campo assicurativo. Stando al relativo comunicato stampa, il Gruppo ha ricevuto due dei sette premi totali in palio nelle categorie: Customer experience per il progetto “Digital hub”, un’esperienza multicanale per clienti, agenti e prospects su tutti i touchpoint digitali, con una user experience comune e una visual identity condivisa da tutti i paesi; e Workforce transformation per il progetto “We Learn: A new way to the future”, l’iniziativa di reskilling per aiutare le persone di Generali a sviluppare le nuove competenze necessarie nell’era digitale e sostenere le priorità strategiche del Gruppo. “Siamo davvero orgogliosi di questi premi, che confermano la capacità di Generali di posizionarsi alla frontiera dell’innovazione nel settore assicurativo e soddisfare efficacemente i bisogni di clienti sempre più evoluti ed esigenti: essere loro partner di vita grazie alla consulenza e alla digitalizzazione è un’ambizione ancora più forte in un periodo delicato come questo, in cui il nostro Gruppo sta contribuendo attivamente alla ripresa e alla crescita delle comunità in cui opera”, ha commentato Frédéric de Courtois, general manager di Generali. Anche Monica Possa, chief Hr & organization officer del Gruppo, ha parlato di “un riconoscimento molto importante dell’impegno di Generali alla creazione e diffusione di una cultura incentrata sull’empowerment delle nostre persone”. Ciò, ha aggiunto, significa anche “offrire loro la possibilità di apprendere le competenze digitali necessarie nel nostro settore per affrontare il futuro: siamo consapevoli che il successo di un business sostenibile dipende dal pieno coinvolgimento di chi lavora per il Gruppo e dallo sviluppo dei talenti, e per questo continueremo a impegnarci nell’attuazione delle nostre iniziative strategiche per rafforzare i dipendenti di Generali, il nostro asset più prezioso”. (Com)