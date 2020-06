Brasile: inizia il processo di impeachment per il governatore di Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi ufficialmente il processo che potrebbe terminare con l'impeachment di Wilson Witzel, governatore dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile. Il procedimento segue le indagini aperte sugli ex responsabili locali della salute per presunte superfatturazioni nell'acquisto di respiratori e irregolarità nella costruzione degli ospedali da campo per l'assistenza dei pazienti malati di Covid-19. Politicamente Witzel viene chiamato a rispondere di azioni del quale si presume non potesse essere all'oscuro. Nella riunione di oggi i deputati dell'Assemblea dello stato di Rio (Alerj) dovranno eleggere il presidente e il relatore della commissione speciale cui spetterà il compito di elaborare un parere preliminare sulla richiesta, contenente l'elenco dei presunti reati compiuti da Witzel nell'esercizio delle sue funzioni. Una volta conosciuto il rapporto, il governatore - che si è più volte detto "tranquillo" rispetto alle accuse - avrà a disposizione dieci sedute dell'Assemblea per organizzare la difesa, quindi si metterà al voto l'impeachment. (segue) (Brb)