Sanità: Borghetti e Rozza (Pd) incontrano infermieri e medici San Raffaele, sostegno alla loro vertenza

- Domani mattina, venerdì 19 giugno, il vicepresidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti e la consigliera regionale Carmela Rozza (Pd) incontreranno infermieri e medici dell'ospedale San Raffaele di Milano che oggi hanno scioperato per protestare contro la decisione della proprietà di cambiare i contratti, passando da quelli della sanità pubblica a quelli della sanità privata. "Si tratta - affermano Borghetti e Rozza - di una decisione inaccettabile. Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori che sosterremo nella loro battaglia e ribadiamo la richiesta di audire al più presto le organizzazioni sindacali e la proprietà in commissione sanità, perché Regione deve impedire che avvenga questo scempio ai danni dei lavoratori." (com)