Giustizia: Mattarella, superare degenerazione del sistema delle correnti

- "E’ indispensabile porre attenzione critica sul ruolo e sull’utilità stessa delle correnti interne alla vita associativa dei magistrati". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia commemorativa al Quirinale del quarantesimo anniversario dell'uccisione dei magistrati Giacumbi, Minervini, Galli, Amato e Costa e del trentennale dell'omicidio di Livatino. "Questo è il momento di dimostrare, con coraggio, di voler superare ogni degenerazione del sistema delle correnti per perseguire autenticamente l’interesse generale ad avere una giustizia efficiente e credibile - ha sottolineato il capo dello Stato - . E’ indispensabile porre attenzione critica sul ruolo e sull’utilità stessa delle correnti interne alla vita associativa dei magistrati. Come per qualunque settore di impegno collettivo, appartiene alla normalità la varietà delle prospettive e delle posizioni sui temi della organizzazione giudiziaria e sul valore della giurisdizione. La dialettica fra posizioni diverse, il cui valore è indiscutibile, come espressione di pluralismo culturale, rappresenta una ricchezza per le nostre istituzioni". Secondo Mattarella, "questa dialettica diventa, tuttavia, deleteria allorquando le differenze si traducono in contrapposizioni sganciate dai valori costituzionali di riferimento poiché fanno perdere di vista l’interesse comune ad avere una giurisdizione qualificata e indipendente. Appare davvero necessario un 'rinnovamento culturale per rigenerare valori', come pure è stato scritto nei giorni scorsi".(Rin)