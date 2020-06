Germania-Ue: Merkel, l'Europa è vulnerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, l'Ue deve affrontare “la più grande sfida della sua storia” e la pandemia di Sars-Cov2 ha dimostrato che “la nostra Europa è vulnerabile”. È quanto affermato dal cancelliere Angela Merkel oggi al Bundestag, durante il discorso in cui ha illustrato gli obiettivi della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania assumerà il primo luglio prossimo per esercitarla nei sei mesi successivi. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, per Merkel “la pandemia ha rivelato quanto sia fragile il progetto europeo”. Le prime reazioni degli Stati membri dell'Ue all'emergenza sanitaria sono state “puramente nazionali, comprensibili ma "irragionevoli”, ho osservato il cancelliere tedesco. Secondo Merkel, la crisi ha dimostrato quanto l'Ue fosse dipendente dai paesi terzi per la fornitura di medicinali e dispositivi sanitari. La crisi ha poi “esacerbato le differenze nella situazione economica” degli Stati membri. È, dunque, in questo modo che per Merkel la pandemia di Covid-19 ha mostrato come “la nostra Europa sia vulnerabile”. Tuttavia, la crisi può essere risolta soltanto in maniera collettiva. “La solidarietà e la coesione non sono mai state così importanti in Europa come lo sono oggi”, ha affermato Merkel. Sarà quindi questo il “leitmotiv” della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue. Secondo Merkel, far fronte alla crisi deciderà delle prosperità dell'Ue e del suo ruolo nel mondo. Tuttavia, la risposta “non deve essere un ritorno all'attività di sempre, ma deve accelerare il cambiamento”. Per Merkel, vi sono infatti altre sfide da affrontare per uscire dalla crisi, come la protezione del clima e la transizione verso economie neutrali per l'ambiente, nonché la digitalizzazione. L'Europa dovrà, inoltre, assumersi “maggiori responsabilità globali”. (segue) (Geb)