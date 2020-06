Sicurezza: Fornaro (Leu) su decreti rilievi Quirinale punto di partenza non di arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, a margine dell'incontro di maggioranza sui decreti Sicurezza, ha affermato che i rilievi del presidente della Repubblica sui decreti Sicurezza "rappresentano un utile punto di partenza e non certo un punto di arrivo per una loro riscrittura. Deve essere infatti smontato - ha aggiuto - l'impianto ideologico e propagandistici voluto dall'ex ministro Salvini a scopi propagandistici". Una nuova politica dell'immigrazione "deve innanzitutto - ha proseguito - riportare ad una corretta funzione sia il ruolo del ministero dell'Interno sia degli altri ministeri ed enti interessati, ponendo fine alla criminalizzazione delle ong e di chi opera nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione. È apprezzabile la volontà espressa dalla ministra Lamorgese di arrivare in tempi rapidi alla condivisione di un testo da portare in consiglio dei ministri". (Rin)