Giustizia: Mattarella, riforma Csm rimuova prassi inaccettabili

- "Il primario compito assegnato dalla Costituzione al Csm impone, in modo categorico, che si prescinda dai legami personali, politici o delle rispettive aggregazioni, in vista del dovere di governare l’organizzazione della Magistratura nell’interesse generale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia commemorativa al Quirinale del quarantesimo anniversario dell'uccisione dei magistrati Giacumbi, Minervini, Galli, Amato e Costa e del trentennale dell'omicidio di Livatino. "Sono state preannunciate modifiche normative che dovranno necessariamente articolarsi lungo il tracciato delineato della Costituzione - ha precisato Mattarella -. Indipendenza e autonomia dell’Ordine giudiziario sono principi fondamentali, irrinunziabili per la Repubblica. E di ciò dovrà tenersi conto. E’ necessario che il tracciato della riforma sia volto a rimuovere prassi inaccettabili, frutto di una trama di schieramenti cementati dal desiderio di occupare ruoli di particolare importanza giudiziaria e amministrativa, un intreccio di contrapposte manovre, di scambi, talvolta con palese indifferenza al merito delle questioni e alle capacità individuali. Occorre altresì recuperare la consapevolezza che fra i doveri di ciascun magistrato rientra la partecipazione attiva al governo autonomo della Magistratura in ogni sua articolazione.(Rin)