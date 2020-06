Roma: assessore al Verde, operatori servizio giardini al lavoro nel Municipio XV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio giardini capitolino "è quotidianamente al lavoro anche nel Municipio XV, un vasto territorio ricco di verde". Lo scrive, in un post su Facebook, Laura Fiorini, assessore al Verde di Roma Capitale. "Da ieri - aggiunge - le squadre dipartimentali stanno effettuando lo sfalcio del parco Villa di Livia, un’area verde di circa 3 ettari che ospita il sito archeologico con i resti dell’antica dimora appartenuta a Livia Drusilla, moglie dell’Imperatore Augusto. Gli operatori, al lavoro con tosaerba e decespugliatori, completeranno nei prossimi giorni la rasatura dei prati dell’intera area situata nella zona di Prima Porta. In XV Municipio è stato concluso da pochi giorni anche un importante intervento nel Parco Volusia aree di grande valore naturalistico-ambientale di 43 ettari, situata tra il Gra, la via Cassia e la via Veientana. Le squadre del servizio giardini hanno provveduto allo sfalcio dell’erba e alla pulizia delle aree in carico al dipartimento Tutela ambientale restituendo così ai cittadini un bellissimo spazio verde molto frequentato dagli abitanti del quartiere e delle zone limitrofe", conclude Fiorini. (Rer)