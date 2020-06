Quirinale: Mattarella, non amplio compiti che mi attribuisce la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che non intende ampliare la sfera delle sue competenze al di là di quanto prevede la Costituzione. "Si odono talvolta esortazioni, rivolte al presidente della Repubblica - ha affermato durante una cerimonia al Quirinale -, perché assuma questa o quell'altra iniziativa, senza riflettere sui limiti dei poteri assegnati dalla Costituzione ai diversi organi costituzionali; e senza tener conto di essi. In questo modo si incoraggia una lettura della figura e delle funzioni del Presidente della Repubblica difforme da quanto previsto e indicato, con chiarezza, dalla Costituzione". "Sono stato, e rimango, costantemente attento a quell'aspetto" ossia i poteri che la Costituzione affida al capo dello Stato "e, in base allo stesso criterio, ho ritenuto, e ritengo, di avere il dovere di non pretendere di ampliare quella sfera al di fuori di quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge", ha continuato il presidente. "Non esistono motivazioni contingenti che possano giustificare l'alterazione della attribuzione dei compiti operata dalla Costituzione: qualunque arbitrio compiuto in nome di presunte buone ragioni aprirebbe la strada ad altri arbitri, per cattive ragioni", ha concluso. (Rin)