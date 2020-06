Agroalimentare: ministro Bellanova auspica incontro a Roma con commissario Ue Wojciechowski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricolo Teresa Bellanova ha chiesto un incontro al commissario europeo per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski. “Caro Janusz, ho appreso con molto piacere della tua programmata visita a Roma, a metà luglio, per partecipare ad un convegno sull’agroalimentare, il 'Recovery Plan' europeo e le sfide dell’internazionalizzazione, temi di estrema rilevanza in questo momento e rispetto ai quali io stessa sono particolarmente impegnata", ha affermato Bellanova nell'invito trasmesso al commissario europeo e riportato tramite una nota. "Trattandosi della tua prima visita in Italia - ha proseguito Bellanova -, sarebbe opportuno incontrarci prima dell’evento che è già in programma, nella sede istituzionale del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per un saluto con i rappresentanti delle principali associazioni di categoria italiane del settore, i presidenti delle commissioni agricoltura della Camera e del Senato, e i capigruppo delle forze politiche". (Com)