Scuola: sindacati a Azzolina, attivi confronto su linee guida per nuovo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina le sigle sindacali della Scuola scrivono che "è certamente nelle attese di tutti un ritorno in sicurezza alle attività scolastiche in presenza, obiettivo per il quale va messo in atto il massimo impegno, garantendo anche le risorse necessarie per attuare in modo scrupoloso tutte le misure volte a contrastare i rischi di contagio". A tal fine le organizzazioni sindacali, "come già avvenuto con la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 19 maggio ultimo scorso per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato e con la partecipazione al Tavolo nazionale permanente previsto dallo stesso protocollo, chiedono di attivare il preliminare confronto sindacale (Ccnl art 22 comma 8 lettera a) sulle linee guida che le istituzioni scolastiche saranno chiamate ad osservare nella gestione delle attività didattiche nel nuovo anno scolastico. Ciò anche in considerazione - concludono nella missiva - delle ripercussioni che le misure da adottare potranno avere sul rapporto di lavoro del personale, rispetto alle quali andrà anche valutata l’eventuale necessità di procedere a integrazioni della disciplina contrattuale". (Com)