Calabria: pubblicato avviso selezione per marchio grandi eventi calabresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È pubblicato in pre-informazione l’avviso di selezione per l’attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico per l'annualità 2020". Lo ha riferito la Regione Calabria in una nota: "L’obiettivo strategico è il sostegno della creatività dei territori e sviluppare le produzioni culturali. Tale intervento esprime la volontà di sostenere l’offerta artistico-culturale e la creatività attraverso grandi eventi capaci di caratterizzare i regionalismi valorizzandone identità, paesaggio, beni culturali e naturalistici". E infine: "È intenzione dell’amministrazione regionale realizzare un programma di eventi che possano contribuire ad una migliore e più efficace promozione dell’immagine della Calabria incidendo sull’offerta turistica in periodi ben definiti nel corso dell’anno. Gli eventi, il cui contenuto artistico culturale di qualità e in grado di competere in un più ampio circuito nazionale e internazionale, sono da ritenersi attrattori turistici perché capaci di accendere i riflettori sulla comunità locale, sul paesaggio, sulla tradizione e l’identità".(Ren)