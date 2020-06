Emilia Romagna: Bonaccini, primo Irccs emiliano a Bologna, riconoscimento per sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il policlinico Sant’Orsola, insieme a due unità operative dell’ospedale Maggiore di Bologna, chirurgia toracica e chirurgia A e d’urgenza, diventa Irccs, il primo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico interaziendale dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo sia l’azienda ospedaliero-universitaria che l’Azienda Usl: il via libera è arrivato oggi a Roma dalla Conferenza Stato-Regioni". Lo ha annunciato la Regione in una nota. Soddisfatto il presidente Stefano Bonaccini: "Un altro, straordinario riconoscimento per la sanità di questa regione, che vuole essere sempre di più al servizio di cittadini e territori e punto di riferimento a livello nazionale e internazionalw. Per il nostro servizio sanitario, che già oggi coniuga la capacità di fare ricerca a prestazioni assistenziali di alta qualità anche grazie agli Irccs su cui può già contare, questo è un traguardo e al tempo stesso un punto di partenza". Quindi ha aggiunto: "Si aprono le porte a nuovi finanziamenti e alla possibilità di collaborare con altri istituti di ricerca nel mondo, e pazienti con patologie complesse potranno partecipare ai progetti di ricerca più avanzati e quindi essere curati nel migliore modo possibile. Siamo orgogliosi e soddisfatti per il risultato raggiunto, ma anche pronti per affrontare le nuove sfide che questo riconoscimento porta con sé, a partire dal percorso di integrazione della sanità bolognese”.(Ren)