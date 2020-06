Latina: sindaco, in emergenza abbiamo dimostrato di essere una vera e propria squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bilancio finale del Comune di Latina relativo alla gestione della cosiddetta Fase 1 dell’emergenza legata al covid-19. "Una sfida eccezionale - si legge in una nota - che ha richiesto strategie di risposta che hanno coinvolto, oltre all’amministrazione, anche l’intera comunità. Sono stati raggiunti risultati importanti, grazie a requisiti organizzativi e di metodo preesistenti capaci di elaborare e rendere concrete le risposte alle diverse istanze di sicurezza. In più, le risposte sono state pensate per essere, oltre che le più veloci possibile, anche orientate verso il futuro". "Abbiamo dimostrato di saper essere squadra - dice il sindaco Damiano Coletta - e di aver saputo affrontare insieme il periodo più difficile per il Paese e per la città dal dopoguerra. Ricorderemo a lungo quello che siamo riusciti a fare, tutti insieme durante la Fase 1: oltre ai sacrifici, che sono stati tantissimi, credo sia giusto sottolineare la disponibilità e la generosità che sono stati il piacevole leit motiv delle nostre giornate. E sono davvero orgoglioso di come tutta l’amministrazione abbia saputo rispondere prontamente, è un onore poter rappresentare questa comunità, che ringrazio sempre per la sensibilità e la responsabilità dimostrata". (segue) (Com)