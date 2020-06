Latina: sindaco, in emergenza abbiamo dimostrato di essere una vera e propria squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad intervenire anche il vice sindaco, assessore alla Polizia locale e alla Protezione civile, Maria Paola Briganti: "La rimodulazione della struttura del Centro operativo comunale dà concreta rappresentazione della padronanza degli strumenti organizzativi. Il Coc è stato rimodulato per ripartire ambiti di intervento (Dispositivi di sicurezza, gestione dei volontari di Protezione civile) all’interno di un coordinamento che raccoglieva istanze dagli altri servizi dell’Ente e dai cittadini. Gli agenti della nostra Polizia locale hanno risposto in presenza fisica per tutta la durata della prima difficilissima fase, con coraggio, abnegazione e senso del dovere. Spesso al loro fianco le associazioni della Protezione civile comunale che hanno riconvertito la loro esperienza di volontariato, in forme originali di sostegno alla popolazione. Non possiamo dimenticare tutto il mondo che abbiamo scoperto e che si è scoperto nella solidarietà fattiva e nella partecipazione spontanea con il quale la nostra città ha misurato la generosità di risorse, economiche e non, della nostra città: referenti di quartiere, associazioni che hanno riconvertito i loro interessi e le loro risorse, imprenditori piccoli e grandi che hanno messo messo a disposizione le loro aziende, professionisti le loro capacità, privati cittadini il loro tempo e spesso la loro utilissima fantasia". (segue) (Com)