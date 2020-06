Latina: sindaco, in emergenza abbiamo dimostrato di essere una vera e propria squadra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessora al Welfare, Patrizia Ciccarelli, ha messo in risalto il ruolo dei servizi sociali: "Abbiamo garantito la massima celerità nell’avvio delle procedure per l’impiego delle risorse messe a disposizione dalla Protezione civile nazionale (777 mila euro) e dalla Regione Lazio (503 mila euro), pubblicando dopo solo tre giorni dallo stanziamento dei fondi, l’avviso rivolto alla cittadinanza per la richiesta di erogazione dei buoni spesa attraverso l’accredito del contributo sulla tessera sanitaria . L’avviso si è chiuso il 24 maggio raggiungendo circa 9 mila persone. Abbiamo sempre condiviso nel Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario LT2 scelte ed indirizzi in modo che non si registrassero difformità negli interventi. Nessuno è rimasto indietroperché abbiamo garantito risposte anche ai non residenti, ai senza dimora, alle persone in situazioni di grande marginalità. Siamo stati fra i pochissimi comuni nel Lazio e in Italia a non aver chiuso i dormitori, aumentandone la durata nel tempo e, durante il lockdown, estendendo l’orario di apertura da 13 a 16 ore giornaliere. Possiamo dire con orgoglio che questa esperienza ci ha consentito di dotarci di una infrastruttura innovativa che risulterà utilissima anche nel futuro per gestire erogazioni di contributi anche di grossa entità attraverso procedure tempestive trasparenti e sostenibili anche da un punto di vista amministrativo perché totalmente informatizzate". (Com)