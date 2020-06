Fase 3: Viminale, controlli Polizia su oltre 72 mila persone e 18 mila attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 72.829 le persone controllate ieri dalle Forze di polizia per il rispetto delle misure di contenimento e anti-contagio da Covid-19. Tra queste, 88 sono state sanzionate per mancato rispetto delle norma sul contenimento, 2 denunciate per violazione dell'obbligo di quarantena. Lo si legge sul sito web del Viminale. Le attività e gli esercizi commerciali controllati sono stati 18.280, sanzionati 9 titolari e chiuse provvisoriamente 17 attività. (Rin)