Imprese: Sace con Coverholder per distribuire soluzioni dedicate ai rami danni

- Sace e Coverholder, piattaforma digitale per la distribuzione di prodotti assicurativi di Insurtech Mga, hanno siglato una partnership per promuovere e distribuire i prodotti di Sace Bt, la società assicurativa controllata da Sace specializzata in assicurazione del credito, cauzioni e protezione dei rischi della costruzione, dedicati alla “protezione abitazione” nell'ambito delle coperture dai danni subiti da cose e persone. Stando al relativo comunicato stampa, grazie alla lunga esperienza maturata nella gestione dei rischi nell'ambito dei rami danni la compagnia ha studiato un prodotto semplice e gestibile interamente online, compiendo un ulteriore passo in avanti verso un modello di servizio che sfrutta pienamente le potenzialità dell’offerta digitale. Grazie a un processo end-to-end messo a disposizione dalla piattaforma, prosegue la nota, sarà possibile completare digitalmente l’intero processo di acquisto delle coperture assicurative: dalla proposta alla gestione della trattativa, dalla sottoscrizione della polizza al pagamento del premio. Attualmente l’accordo è focalizzato sui prodotti dei rami danni legati ai rischi a cose e persone ma le potenzialità di sviluppo sono notevoli sia per la rete di intermediari con cui collabora Coverholder, che vanta ben 370 broker dislocati su tutto il territorio nazionale, sia per la possibilità di inserire nel portale altri prodotti che, per semplicità e flessibilità di implementazione, possano adattarsi alla piattaforma di ultima generazione proposta da Insurtech. (Com)