Caucaso: Adb, riviste al ribasso le stime economiche per Armenia, Azerbaigian e Georgia nel 2020

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha rivisto al ribasso le sue previsioni economiche per il 2020 per i paesi del Caucaso meridionale in quanto colpiti dalla diffusione del nuovo coronavirus, ma prevede una ripresa nel 2021. Il Pil della Georgia dovrebbe contrarsi del 5 per cento nel 2020, mentre è prevista una crescita intorno al 5 per cento nel 2021, un dato in calo rispetto alla crescita del 4,9 per cento prevista dalla banca a settembre 2019. Anche il governo georgiano ha rivisto le sue previsioni economiche al -4 per cento quest'anno rispetto a una precedente stima di crescita del 4,5 per cento. L'economia georgiana si è contratta del 3,6 per cento su base annua nei primi quattro mesi del 2020, rispetto alla crescita del 4,8 per cento registrato nello stesso periodo del 2019, dopo l’entrata in vigore delle misure per frenare la diffusione del Covid-19. L'inflazione georgiana dovrebbe rallentare al 5 per cento nel 2020 e al 3,5 per cento nel 2021. (segue) (Res)