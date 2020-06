Caucaso: Adb, riviste al ribasso le stime economiche per Armenia, Azerbaigian e Georgia nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle previsioni dell'Adb, l'economia armena si dovrebbe ridurre del 3,5 per cento nel 2020, per poi registrare una crescita del 3,5 per cento nel 2021. La previsione di aprile dell’Adb indicava una crescita del 2,2 per cento per il 2020. Il governo armeno prevede una contrazione del 2 per cento, in calo rispetto a una precedente proiezione che indicava una crescita del 4,9 per cento. L'inflazione è stata stimata all'1,2 per cento nel 2020, per poi attestarsi al 2,5 per cento l'anno prossimo. Nel 2020 il Pil dell'Azerbaigian avrebbe dovuto contrarsi dello 0,1 per cento, in parte anche a causa del calo dei prezzi del petrolio, si legge nel rapporto dell'Adb, che a settembre aveva previsto per Baku una crescita del 2,4 per cento. Ad aprile la Banca aveva già effettuato una revisione, stimando una crescita dello 0,5 per cento. L'inflazione dovrebbe segnare un leggero rallentamento al 2,8 per cento nel 2020, a causa della debole attività economica, e aumentare al 3,5 per cento nel 2021. (Res)