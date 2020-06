Germania: Bundestag approva legge per ostacolare acquisizioni imprese da paesi extra-UE

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ampia maggioranza, il Bundestag ha approvato oggi la proposta di legge del governo federale che, introducendo controlli più approfonditi, intende rendere più difficili le acquisizioni di aziende tedesche di rilevanza strategica a parte di soggetti di paesi non facenti parte dell'Ue. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a essere tutelate saranno imprese come i produttori di vaccini o le società attive nelle infrastrutture critiche. Secondo “Handelsblatt”, la legge è indirizzata principalmente contro la Cina, “anche se nessuno lo dice”. Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha assicurato che la Germania continuerà a essere aperta agli investimenti esteri. Tuttavia, le piccole e medie imprese tedesche non dovrebbe diventare dei “candidati indifesi” alle acquisizioni dall'estero. Secondo Altmaier, la Germania non dovrebbe perdere le proprie aziende e tecnologie critiche, in particolare nel settore sanitario. Le società tedesche dovrebbero, quindi, essere protette dalla concorrenza sleale, dal trasferimento illegale di tecnologia e dall'acquisizione attraverso la competizione sovvenzionata dallo Stato. A tal fine, come riferisce il settimanale “Die Zeit”, la legge approvata oggi dal Bundestag dispone che le acquisizioni di società tedesche attive in settori critici siano possibili solo se classificate come innocue. Inoltre, lo Stato potrà intervenire se sospetta un “danno atteso per la sicurezza pubblica”, e non più come finora stabilito per “un rischio effettivo”. La legge è stata criticata dall'Associazione federale dell'industria tedesca (Bdi), secondo cui “proteggere le imprese dagli investitori come dei monumenti storici non ne tutelerà la forza innovativa”. Inoltre, in considerazione del crollo atteso degli investimenti a causa della crisi del coronavirus, per il Bdi si tratta del “segnale sbagliato”. (Geb)