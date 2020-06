Regno Unito: governo seleziona applicazione tracciamento contatti di Apple e Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha deciso di abbandonare l'applicazione di tracciamento dei contatti per il coronavirus sviluppata dal Sistema sanitario nazionale (Nhs), e di utilizzare invece quella proposta da Apple e Google. Il direttore esecutivo del programma di test e tracciamento dell'Nhs Dido Harding ha confermato la notizia in una dichiarazione. "La nostra risposta a questo virus è e continuerà ad essere parte di uno sforzo internazionale. Ecco perché, come parte di un approccio di collaborazione, abbiamo deciso di condividere la nostra ricerca innovativa sulla stima delle distanze tra gli utenti dell'applicazione con Google e Apple", ha dichiarato Harding. Il direttore esecutivo del programma di test e tracciamento ha aggiunto che la ricerca britannica porterà benefici ad altri. Allo stesso tempo, l'adozione dell'applicazione sviluppata da Google e Apple "risponderà ad alcuni dei problemi tecnici che abbiamo riscontrato attraverso l'analisi rigorosa della nostra applicazione". Harding ha così confermato l'indiscrezione dell'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc", che aveva anticipato che il governo britannico avrebbe scelto l'applicazione di Apple e Google, già adottata da diversi paesi europei. (Rel)