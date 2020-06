Fase 3: Zampa (Pd), da tifosi a Napoli comportamenti sbagliatissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in merito ai festeggiamenti dopo la vittoria della Coppa Italia del Napoli di ieri sera, ha commentato: "Pechino ci sta dimostrando cosa succede quando non si capisce. A Pechino stanno chiudendo un quartiere dopo l'altro. Un quartiere di Pechino è una città italiana, a dir poco". Il sottosegretario lo ha puntualizzato intervenendo a "In Vivavoce" su su Rai Radio1. "E poi vorrei dire anche ai tifosi che fanno venire molti scrupoli di coscienza a chi ha deciso che poteva essere possibile ritornare al gioco del pallone. Se questo è il modo in cui si accoglie un'apertura, davvero ci si domanda se quel senso di cittadinanza, di responsabilità che sembrava aver accompagnato il lockdown sia tale. Credo - ha concluso - siano comportamenti sbagliatissimi".(Rin)