Camerun: esercito, uccisi 24 separatisti durante offensiva in regioni anglofone

- L'esercito del Camerun ha ucciso 24 combattenti separatisti nel quadro di un'offensiva tenuta nelle regioni anglofone del paese, al confine con la Nigeria. Lo ha riferito ai media locali il generale dell'esercito Valere Nka, spiegando che 13 separatisti sono stati uccisi in un'operazione durata cinque giorni, mentre altri undici sono stati neutralizzati durante un attacco sferrato ad una base ribelle. In questo contesto è morto anche un militare dell'esercito. Le violenze fra le autorità e i gruppi indipendentisti sono scoppiate nel 2016 a causa della presunta emarginazione della comunità anglofona da parte delle autorità centrali di Yaoundé e si sono aggravate a fine del 2017 quando i leader della diaspora anglofona hanno formato un governo provvisorio nell'autoproclamata Repubblica di Ambazonia. Le tensioni sono sfociate in numerosi scontri con le forze dell'ordine che hanno provocato morti e feriti e la fuga di migliaia di persone dalle loro case. Secondo fonti delle Nazioni Unite, almeno 2 mila persone sono state uccise dall'inizio della crisi anglofona, nel 2016, e 500 mila sono sfollate. Di queste ultime, circa 1.300 persone sono state sfollate a fine settembre scorso in seguito ai nuovi attacchi che hanno provocato decine di morti fra i civili, mentre centinaia di case sono state date alle fiamme. (Res)