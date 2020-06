Roma: Ferrara (M5s), Salvini non ha mai studiato e lavorato ma vuole ridisegnare città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matteo Salvini, dall'alto della sua 'laurea con lode' alla prestigiosa e immaginaria facoltà di Architettura dell'Università della vita, pretende di ridisegnare il tessuto urbano di Roma. Roba da matti. Uno che non ha studiato e non ha mai lavorato un solo giorno in vita sua, campando solo di retorica e panzane, ora si mette progettare". Lo scrive in un post su facebook Paolo Ferrara consigliere capitolino M5s. "Vuole rendere Ostia autonoma. Vuole allontanare il centro storico dal mare e, con fare ignorante, parla di un ente, il 'Comune di Ostia', che semplicemente non esiste - aggiunge Ferrara -. Salvini rimanga al suo posto e pensi agli affari di bottega del suo partito che presto, come dimostrano i dati, si troverà a fare i conti con una disaffezione di massa e con molti meno elettori. Ostia Antica, Acilia, Casal Palocco, quartieri come Dragona, Stagni e Infernetto: il fenomeno - sottolinea Ferrara riferendosi al leader della Lega - non sa neanche di cosa parla, ossia di centinaia di migliaia di persone che la sua folle idea confinerebbe in una sorta di limbo, trasformando il loro territorio in periferia della periferia. Viene qui, pontifica senza minimamente conoscere il territorio, gli abitanti e le loro esigenze per poi scappare e abbandonare i romani. Abbiamo deciso di dire "basta" alle idiozie quotidianamente propagandate da questo tizio. Cominceremo un'operazione-verità sull'idea malsana della Lega di fare del mare di Roma uno spezzatino. Metteremo in luce tutte le nefandezze e le sciocchezze populiste del leader della Lega e, al termine di questa serrata campagna informativa, nemmeno i suoi eventuali parenti che risiedono sul litorale romano oseranno votarlo", conclude Ferrara. (Rer)