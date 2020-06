Fase 3: Fontana, progetti per ripartenza presentati già da 1.150 comuni lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.150 i comuni lombardi che hanno già presentato i progetti per avviare i cantieri, finanziati con parte del piano da tre miliardi lanciato dalla Regione. Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. "400 milioni di euro stanziati dalla Regione Lombardia per la ripartenza, risorse immediatamente disponibili per i Comuni lombardi per far girare l’economia", scrive il governatore. "1.150 Comuni hanno già presentato i progetti per avviare i cantieri, totalmente finanziati da Regione, che miglioreranno il territorio, che miglioreranno la qualità di vita di noi cittadini, che daranno lavoro a migliaia di persone. Questi sono i numeri vincenti, questi sono i numeri della ripartenza, questa è la Lombardia che si è rialzata e riprende a correre". (com)