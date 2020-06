Russia: sindaco di Mosca Sobjanin, emendamenti alla Costituzione rafforzeranno lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche alla Costituzione russa non porteranno al dominio degli oligarchi, piuttosto al rafforzamento dello Stato. Lo ha affermato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, all'emittente televisiva "Rossija 24". "Non riesco a immaginare come questi emendamenti possano portare al dominio di alcuni oligarchi. Onestamente, non abbiamo oligarchi, non conosco nemmeno un solo nome. Una parte significativa delle società che sono state privatizzate, sono tornate allo Stato. Quelle grandi società private, per quanto ne so, non hanno alcuna influenza significativa sull'amministrazione statale. Dopo aver votato per la Costituzione, è improbabile che abbiano alcun effetto. Molto probabilmente, al contrario, lo Stato si rafforzerà", ha dichiarato il sindaco della capitale russa, commentando le critiche dell'opposizione al nuovo testo costituzionale. Il voto popolare sugli emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa era previsto per il 22 aprile, ma è stato rinviato a causa della difficile situazione epidemiologica caratterizzata dalla diffusione del nuovo coronavirus. Successivamente, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la data del primo luglio per il passaggio referendario. Tenendo conto delle forme di voto a domicilio e anticipato, le votazioni si terranno dal 25 giugno al primo luglio. Il sindaco della capitale ha assicurato che saranno garantite ulteriori misure di sicurezza a Mosca, che andranno dal monitoraggio della salute degli scrutatori – sottoposti a regime di isolamento individuale - alla distribuzione di kit monouso agli elettori. Nella capitale sarà possibile votare anche online. (Rum)