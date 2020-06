Onu: la partita del Consiglio di sicurezza sorride agli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India, Irlanda, Messico e Norvegia: sono questi quattro i paesi designati per ricoprire l’incarico di membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2021-2022, in attesa che il quinto membro africano esca dal ballottaggio fra Kenya e Gibuti previsto per questa sera, dopo che nessuno dei due paesi è riuscito ad ottenere il quorum richiesto di 128 voti (i due terzi dell’Assemblea generale). Il mandato, della durata di due anni, inizierà il primo gennaio del 2021 e terminerà il 31 dicembre del 2022. Nella stessa sessione di voto, inoltre, il diplomatico turco Volkan Bozkir è stato eletto presidente della 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: sarà il primo cittadino turco a ricoprire l’incarico. Il verdetto emerso al termine della prima giornata di votazioni al Palazzo di vetro ha sancito una pesante sconfitta per il Canada del premier Justin Trudeau, che da quattro anni calcava sulla candidatura al Consiglio di sicurezza come un fulcro della propria politica estera e che per raggiungere l’obiettivo negli ultimi anni si era speso in prima persona organizzando una campagna serrata sia a livello diplomatico (nel febbraio scorso aveva effettuato un tour in Africa proprio per rafforzare le relazioni con i paesi africani in vista del voto e nelle ultime settimane aveva chiamato circa 50 leader mondiali per assicurarsi i loro voti) sia sul piano economico (sborsando 1,74 milioni di dollari). (segue) (Nys)