Onu: la partita del Consiglio di sicurezza sorride agli Stati Uniti (2)

- Si tratta della seconda volta consecutiva che il Canada perde la possibilità di ottenere un seggio nel Consiglio di sicurezza: già nel 2010, infatti, il governo conservatore dell’allora premier Stephen Harper incassò un’altra sonora sconfitta, quella volta per mano del Portogallo. A battere la concorrenza di Ottawa per il gruppo regionale “Europa occidentale e altri” questa volta sono state Irlanda e Norvegia, che hanno ottenuto rispettivamente 128 e 130 preferenze, mentre il Canada si è fermato a 108 voti. Secondo diversi osservatori, a ben vedere, si tratta di due nomine niente affatto casuali: il blocco dell’Unione europea ha infatti sostenuto l’Irlanda al fine di mantenere la sua influenza nel Consiglio, mentre la Norvegia – pur non essendo membro dell’Ue – vanta una solida reputazione nella diplomazia multilaterale e nella risoluzione dei conflitti, come nel caso nelle mediazioni in Colombia, Venezuela, Medio Oriente e Sud Sudan (dove fa parte della cosiddetta Troika insieme a Stati Uniti e Regno Unito). Quanto agli altri due seggi, la vittoria di India e Messico era invece scontata dal momento che entrambi i paesi non avevano rivali nelle loro rispettive regioni (rispettivamente Asia-Pacifico e America latina e Caraibi): Nuova Delhi ha ottenuto 184 voti, Città del Messico 187. (segue) (Nys)