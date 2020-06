Onu: la partita del Consiglio di sicurezza sorride agli Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un discorso a parte lo merita il quinto e unico seggio non assegnato nella sessione di ieri: quello della regione Africa. Se il Kenya, favorito della vigilia e candidato ufficiale dell’Unione africana, è infatti risultato saldamente in testa nella votazione di ieri con 113 voti, ciò non ha consentito a Nairobi di vincere al primo turno la concorrenza “interna” di Gibuti (78 voti), la cui candidatura ha sollevato delle tensioni diplomatiche con il governo keniota. In una votazione a scrutinio segreto a febbraio, gli Stati membri dell'Ua avevano infatti designato il Kenya come candidato unico a ricoprire il ruolo di terzo paese membro non permanente africano in seno al Consiglio – attualmente vi siedono già Tunisia e Niger, il cui mandato scadrà alla fine del 2021 – tuttavia Gibuti aveva contestato il voto decidendo di andare avanti con la candidatura, mai ritirata nonostante le ripetute pressioni da parte dell’Ua. Al ballottaggio previsto per oggi il favorito resta il Kenya, che gode ancora del sostegno dell'Unione africana, tuttavia le autorità di Gibuti si dicono fermamente convinte che il piccolo ma strategico paese del Corno d’Africa meriti una possibilità dal momento che Nairobi ha già avuto due mandati al Consiglio (nel biennio 1973-1974 e in quello 1997-1998). Un altro punto forte su cui il Kenya punta ad ottenere l’elezione è l'ospitalità dimostrata nei confronti dei rifugiati provenienti dalla Somalia e dal Sudan e il suo sostegno ai governi di entrambi i paesi, mentre d’altro canto Gibuti conta molto sulla sua posizione strategica e sul suo ruolo strategico, ospitando sul suo territorio basi militari di Usa, Francia, Cina e Giappone. Se nessun vincitore emergerà neppure dal secondo turno, non è da escludere che si possa tenere un ulteriore turno di votazioni. In alternativa, i due paesi potrebbero spartirsi il seggio un anno ciascuno. (segue) (Nys)