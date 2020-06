Onu: la partita del Consiglio di sicurezza sorride agli Stati Uniti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualunque sarà il candidato africano che risulterà vincitore, si tratterà dell’unico paese membro non permanente fra quelli di nuova nomina ad essere pienamente ascrivibile all’orbita cinese: sia in Kenya che a Gibuti, infatti, Pechino ha molti interessi economici e strategici – dalla già citata base militare inaugurata nell’agosto 2017, la prima mai realizzata all'estero dalla Cina, ai numerosi progetti infrastrutturali che la vedono impegnata in Kenya, fra cui la linea ferroviaria da 1,5 miliardi di dollari che collega la capitale Nairobi alla città di Naivasha, nella Rift Valley – e l’impressione è che al paese a cui andrà il seggio sarà andato l'appoggio della Cina. Quello africano sarà l’unico membro di fresca nomina a poter essere considerato a tutti gli effetti uno stretto alleato di Pechino, visto che in tutti gli altri casi si tratta di paesi di comprovata fedeltà atlantica o, comunque, in buoni rapporti con gli Usa: l’India rappresenta infatti un partner essenziale per la strategia degli Stati Uniti di rafforzare il legame con Nuova Delhi, dopo che negli ultimi sei anni il governo di Narendra Modi ha impresso una svolta decisiva alle priorità strategiche del paese integrandolo – sia pure tra contraddizioni e resistenze – nei piani asiatici degli Usa volti al contenimento della Cina. (segue) (Nys)